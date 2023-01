Django, o noua superproductie filmata in Romania, are premiera astazi. S-a filmat la Racos, Delta Dunarii si la Vulcanii Noroiosi

Premiera oficiala a filmului Django are loc astazi. Este o noua serie de televiziune de exceptie filmata integral in Romania. Filmul, adaptare dupa spaghetti westernul cu acelasi titlul, dar si dupa "Django Unchained" al lui Quentin Tarantino, il are in rolul principal pe Matthias Schoenaerts. Alaturi de el, in povestea din Vestul Sabatic, joaca Noomi Rapace, Nicholas Pinnock si Lisa Vicari. Seria de 10 episoade a fost filmata in mare parte la vulcanul stins de la Racos, o zona ce seamana din ... citeste toata stirea