Un barbat de 63 de ani a murit intr-un accident petrecut miercuri, 9 august, in jurul orelor 09.30, pe DN 1, in afara localitatii Busteni. Alte doua persoane ranite in accident, au ajuns la spital, la fel si un copil de sapte ani.Din motive necunoscute deocamdata, soferul unui autoturism marca KIA care se deplasa catre Ploiesti a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de un alt participant la trafic. Impactul a fost atat de violent incat autoturismul care ... citeste toata stirea