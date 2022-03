DN 1: Toti teferi dupa o cascadorie. DJ 104K: 3 pe targa, dupa o rasturnare in sant

Un impact violent intre doua autoturisme a avut loc vineri, in jurul orelor 13.00, pe DN 1, intre Ghimbav si Codlea, una dintre masini "aterizand" pe plafon, in mijlocul strazii (foto). Surprinzator si imbucurator, toata lumea a scapat teafara, nimeni declarandu-se victima."Pe DN 1, intre localitatile Ghimbav si Codlea din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autovehicule. In urma coliziunii, unul dintre cele doua autovehicule s-a rasturnat pe partea ... citeste toata stirea