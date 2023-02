DN 1, zona Persani: Curbele periculoase vor fi reconfigurate

Compania de Drumuri a scos la licitatie un contract de 38 de milioane lei pentru reparatii capitale si consolidari in zona dealurilor de la Persani, pe DN 1 Brasov - Sibiu. Este un contract pentru reconfigurarea traseului DN 1 pe aproximativ un kilometru in judetul Brasov, retrasarea virajelor periculoase si executia unui viaduct cu o lungime de 143 de metri, o zona cunoscuta drept "punct negru" din cauza virajelor stranse. Contractul are o durata de 3 luni pentru proiectare si 18 luni pentru ... citeste toata stirea