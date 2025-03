DN 10, Brasov-Buzau: 8 luni, cu pauze de 30-60 de minute

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Buzau anunta intreruperea temporara a circulatiei, in intervale de 30-60 de minute, incepand de miercuri, 5 martie, pe drumul national DN10, in zona barajului de la Siriu, unde au loc frecvente caderi de stanci de pe versanti. Restrictiile vor fi valabile timp de opt luni, in zona Siriu, timp in care se va derula proiectul "Punere in siguranta drum national DN 10, tronson 1: km 79+860-79+935 dreapta, km 79+935-80+105 dreapta si tronson 2: km ... citește toată știrea