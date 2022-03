DN 11: 3 victime preluate de Salvari, intre Brasov si Harman

Marti, 8 martie, in jurul orelor 12.00, pe DN11, intre localitatea Harman si municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, unul dintre acestea tractand o platforma."In urma producerii accidentului rutier au rezultat trei victime, care au fost transportate la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale", a transmis comisar de politie Alina Ivan, purtator de cuvant IPJ Brasov. ... citeste toata stirea