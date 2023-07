Chiar daca pe sectiunea din DN 1E cuprinsa intre Poiana Brasov si Rasnov au fost constatate probleme de mai multi ani, reparatiile nu vor incepe in scurt timp. De altfel, pentru realizarea lucrarile de consolidare, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici in sedinta de plen din 29 iunie, iar in perioada urmatoare se vor face celelalte demersuri birocratice. Mai exact, potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, in perioada urmatoare va fi lansata licitatia pentru ... citeste toata stirea