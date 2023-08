CNAIR a primit noua oferte de la constructori din Romania, Bulgaria si Turcia pentru modernizarea DN 73 Pitesti-Bran-Brasov, investitie de peste 700 de milioane lei. Modernizarea DN 73 se face pe o lungime de aprox. 74 de kilometri in judetele Arges si Brasov, in special tronsonul ramas nemodernizat intre Campulung si Fundata dupa rezilierea contractului cu Azvi. Primele lucrari de modernizare pe DN 73 au inceput in urma cu aproape 10 ani, noteaza Economedia.Lucrarea se liciteaza pe doua ... citeste toata stirea