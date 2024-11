DN 73, santiere si pe Brasov-Pitesti

Lucrarile de modernizare a DN 73 au demarat si pe portiunea din judetul Arges. Potrivit drumarilor brasoveni, constructorul a deschis mai multe puncte de lucru, in special in zona dintre Rucar si Campulung. Pe aceste sectoare circulatia se desfasoara pe un singur sens si au fost instalate semafoare. "In acest moment intre Dragoslavele si Campulung se lucreaza la consolidari si la casetele de largire, iar in interiorul localitatii Rucar se amenajeaza trotuarele", a transmis Robert Elekes, ... citește toată știrea