Traficul rutier a fost blocat pe DN1, in zona localitatii Predeal, sambata, 2 decembie, in jurul orelor 14.00, ca urmare a unui accident de circulatie. In eveniment au fost implicate trei autovehicule si in urma coliziunii dintre acestea cinci persoane au beneficiat de sprijin medical."La fata locului au fost prezente echipaje ale Politiei Rutiere si Serviciului Criminalistic, pentru efectuarea de cercetari pentru lamurirea imprejurarilor si conditiilor in care s-a produs ... citeste toata stirea