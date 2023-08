In cursul zilei de joi, 3 august, politistii rutieri din Brasov, Prahova si Ilfov, au organizat si desfasurat o actiune, pe DN 1, pe linie de viteza, in sistem CASCADA, in zonele unde au fost inregistrate evenimente rutiere pe fondul nerespectarii acestei reguli de circulatie.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost ... citeste toata stirea