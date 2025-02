DN1, iar "cascada": in 2 ore, 89 "incasati" la radar

Marti, 11 februarie, Politia a organizat o noua "cascada" pe DN 1, pe sectorul de drum cuprins intre judetele Brasov si Prahova. Filtrele au fost instituite in intervalul orar 10.00 - 12.00, cu 25 de politisti rutieri din cadrul IPJ Brasov si 9 aparate de masurare a vitezei.De asemenea, pe acelasi drum, dar in zona de competenta a judetului vecin, au actionat politisti rutieri din cadrul inspectoratului de politie judetean Prahova."In intervalul celor doua ore in care s-a actiontat, au fost ... citește toată știrea