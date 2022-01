DN1: Insulele de calmare, iluminate

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov deruleaza in aceasta perioada cateva lucrari in vederea cresterii sigurantei in trafic. Acestea vizeaza montarea de sisteme de iluminat de pe insulele de calamare de pe DN 1, dar si de pe alte sosele din centrul tarii.Aceste scuaruri, aflate la intersectiile cu alte drumuri secundare sau in zona intrarilor in localitati, erau o adevarata capcana pentru soferi pe timp de noapte, cand vizibilitatea era redusa, astfel ca, de multe ori, ... citeste toata stirea