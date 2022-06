DN1: O "rasturnare sinucigasa". Doua victime, una "scoasa" din ghearele mortii

O tragedie a blocat ieri traficul pe DN1, in zona Timisu de Jos. Un sofer a pierdut controlul asupra volanului, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in afara acesteia. Martorii au anuntat accidentul la 112, in jurul orelor 14.00, semnaland faptul ca impactul a fost unul violent, ambii pasageri ai masinii fiind in stare grava. "In urma acidentului au rezultat doua victime, dintre care dintre care una incarcerata, inconstienta. La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un ... citeste toata stirea