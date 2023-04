Miercuri, 26 aprilie, in jurul orei 19.40, la 112 s-a anuntat un accident pe DN1, in zona localitatii Timisu de Sus. Potrivit informatiilor transmise de echipajul de Politie ajuns la fata locului, autoturismul, care circula dinspre Brasov spre Predeal, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in canalul de colectare al apelor pluviale."In urma accidentului, a rezultat vatamarea ... citeste toata stirea