DN1 si Transfagarasanul se afla pe lista celor mai periculoase drumuri din tara noastra.Romania se afla in topul tarilor cu cele mai periculoase sosele din lume.Mai mult decat atat, tara noastra este pe primul loc in clasamentul tarilor cu cea mai mare rata a mortalitatii, cu 85 de decese la un milion de locuitori, potrivit statisticilor inregistrate in anii anteriori, relateaza evz.ro.Soseaua DN1, cel mai ... citeste toata stirea