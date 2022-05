DN13: Masina i-a fost "mormant". Deja mort cand au ajuns SMURD-ul si pompierii

Traficul pe DN13, la km 19 + 743 m, a fost blocat, vineri, 20 mai, la ora 06.50, in urma unui accident mortal care a avut loc intre localiatile Rotbav si Feldioara din judetul Brasov.O autocisterna si un autoturism au intrat in coliziune, potrivit ISU Brasov, iar in urma accidentului conducatorul autoturismului a ramas incarcerat.La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, doua echipaje SMURD si o autospeciala cu apa si spuma."Din pacate, victima a suferit leziuni ... citeste toata stirea