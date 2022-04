Miercuri, 13 aprilie, in jurul orei 7.25, pe DN13, in localitatea Rotbav a avut loc un accident rutier, coliziune intre un ansamblu de vehicule, format dintr-o autoutilitara care tracta o semiremorca, si un autoturism. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv conducatoarea autoturismului, o femeie, in varsta de 37 ani, care a fost transportata la spital, in ... citeste toata stirea