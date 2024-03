DN73A a fost inchis circulatiei pe o banda, in Poiana Marului, pentru lucrari de refacere in urma inundatiilor.Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a demarat lucrarile de refacere a DN73A, in Poiana Marului, astfel Drumul national va fi inchis circulatiei pe o banda .Potrivit DRDP Brasov, viiturile extrem de puternice de anul trecut au distrus mai multe ziduri de sprijin si au spalat baza drumului pe portiuni de zeci de metri.Astfel, amenajarile avariate de inundatii in ... citește toată știrea