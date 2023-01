DNA a trimis in judecata sapte inculpati pentru fraudarea fondurilor europene. Prejudiciul este de peste un milion de lei

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a sapte inculpati (trei oameni de afaceri si patru societati comerciale), pentru savarsirea unor infractiuni de: folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscala, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, (comise ... citeste toata stirea