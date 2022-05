DNA are in lucru 93 de dosare Covid-19: "Avem si la Brasov si la Oradea, avem si la Bucuresti"

Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, sustine ca institutia pe care o conduce are in lucru peste 90 de dosare privind acte de coruptie care au legatura cu pandemia de COVID-19. In unele dosare s-au dat si sentinte, iar in altele inculpatii au incheiat acord de recunoastere cu procurorii anticoruptie."Legat de pandemie, in prezent, avem in lucru 90 sau 93 de dosare, din care avem 73 de suspecti si 51 de inculpati. De ce stiu? Pentru ca am dat o circulara la toti colegii din DNA si in fiecare zi ... citeste toata stirea