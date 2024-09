DNA Brasov cerceteaza contractul de management incheiat intre Allen Coliban si Adriana Miron

Lucrurile incep sa se precipite pentru primarul Allen Coliban si camarilla USR instalata in Primarie. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala in data de 1 iulie 2022 intr-un dosar in care este cercetat modul in care s-a incheiat contracul de management intre administratorul public al orasului, Adrian Miron si primarul Allen Coliban.Procurorii spun ca este vorba despre infractiunea de "abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru ... citește toată știrea