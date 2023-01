DNA Brasov: Doi administratori ai unei firme, judecati pentru o frauda de 375.000 euro cu fonduri europene

Doi administratori ai firmei Fructavit SRL au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de frauda in valoare de 375.000 euro cu fonduri europene.Proiectul viza infiintarea unei ecoferme de afin pe un teren de 20 de hectare concesionat de la Primaria Harseni (judetul Brasov).Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate ... citeste toata stirea