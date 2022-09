DNA Brasov, dosarul "Mita pentru gradinite"

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a inculpatului Palmer-Hirtopanu Horia, director al Unitatii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare, aflata in subordinea Ministerului Educatiei, pentru comiterea infractiunii de luare de mita si spalare de bani, ambele in forma continuata.S-a mai ... citeste toata stirea