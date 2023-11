DNA cere incuviintarea Parlamentului si Presedintiei pentru inceperea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu si a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila pentru achizitia vaccinurilor anti-COVID in timpul pandemiei, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Conform anuntului oficial al DNA, cei trei sunt acuzati ca ar fi cumparat in plus fata de cantitatea existenta si necesara peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer si Moderna, in valoare de ... citeste toata stirea