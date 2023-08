Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a transmis un comunicat de presa prin care "saluta eforturile Ministerului Justitiei din Romania si decizia autoritatilor italiene de extradare in Romania a fostului ministru Darius Valcov, in vederea executarii pedepsei privative de libertate dispuse de instantele nationale pentru comiterea unor fapte de coruptie, ca urmare a investigatiilor efectuate de procurorii DNA".Procurorul-sef al DNA, Marius Voineag, spune ca extradarea in Romania a fostului ... citeste toata stirea