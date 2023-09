Persida Esamboiu, presedinta PNL Fagaras, care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA, in dosarul numarul 3305/62/2023.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a sapte inculpati (intre care si societatile comerciale SC Aulis Comimpex SRL, cu sediul in Lisa, SC Trifoiasul Prod SRL si SC DJV Impresa ... citeste toata stirea