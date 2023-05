Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus, printre altele, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 11, respectiv 12 mai 2023, a inculpatilor:1. MARIN IONUEs MIRCEA, la data faptelor si in prezent director al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov (S.P.L.T. Brasov), in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de:- abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru ... citeste toata stirea