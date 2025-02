DNSC avertizeaza. Noi fraude ale infractorilor. Victimele primesc citatii in numele Interpol, Europol sau Politiei Romane

Noi tentative de frauda au fost identificate de Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), spune ca autorii trimit citatii in numele Interpol, Europol sau al Politiei Romane potentialelor victime. DNSC mai spune ca acest scam se bazeaza pe un scenariu in care potentialei victime initial i se aduce la cunostinta o informatie care are rolul de a emotiona si, implicit, de a impacienta utilizatorul."Atentie la mesajele, link-urile si documentele primite din surse necunoscute sau ... citește toată știrea