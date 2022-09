Teatrul Particular Brasov va pune in scena, marti, 13 septembrie, de la ora 19.00, pe scena Centrului Cultural Reduta, comedia "Doamna Jekyll si Doamna Hyde". O comedie neagra despre doua doamne botezate intentionat Jekyll si Hyde, dupa numele celebrului Jack the Ripper (Spintecatorul), personaj a carui identitate ... citeste toata stirea