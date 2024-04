"Doamne, te rog, daca ar muri seful sa-i iau locul, Doamne ajuta..."

Dumnezeu ne daruieste suficient de multa minte si noi ne ascundem tot timpul in suficient de multa prostie incat sa nu intelegem ca viata noastra este facuta ca sa mergem spre Dumnezeu, nu doar spre ceilalti. Toata lumea vrea ca biserica sa fie precum o echipa de fotbal, investim, investim, investim si apoi trebuie sa marcam. Algoritmul acesta nu merge in viata duhovniceasca, in viata duhovniceasca iti iese uneori fara sa investesti, alteori investesti o viata intreaga sufleteste si vezi ca la ... citește toată știrea