Femeile sunt cele care decid atat destinatia de vacanta pe litoralul romanesc, cat si detaliile pachetului turistic, potrivit unui studiu realizat in randul familiilor si cuplurilor care isi rezerva un sejur. Datele analizate de Litoralulromanesc.ro arata ca, in 59,57% dintre familiile si cuplurile care au rezervat un sejur in statiunile romanesti de litoral in sezonul 2022-2023, femeile au ales destinatia de vacanta si tot ele au facut o solicitare agentiei de turism si au rezervat hotelul. ... citeste toata stirea