Doar 24% dintre companii anticipeaza cresteri salariale de peste 10%

Companiile doresc sa creasca in acest an salariile pentru angajati, pe fondul unei piete competitive a locurilor de munca, insa cresterea nu va fi uniforma in toate tipurile de locuri de munca si industrii. Astfel ca, in timp ce 78% dintre organizatii au inclus cresteri salariale in strategiile lor pentru 2024, doar 24% anticipeaza cresteri care depasesc 10%, potrivit unui raport al companiei de consultanta Hays.In cadrul raportului se precizeaza ca unele industrii pot experimenta cresteri ... citește toată știrea