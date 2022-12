Doar 4 din 100 de brasoveni au loc in adaposturile de protectie civila

Sub 3% din romani incap in adaposturile de protectie civila in cazul unui dezastru, conform informatiilor colectate de Info Sud-Est de la toate inspectoratele pentru situatii de urgenta din tara. De asemenea, conform datelor stranse de la primarii, in medie, 4,8% din populatia municipiilor-resedinta din Romania ar incapea in refugii.Prin comparatie, Finlanda si Elvetia au capacitatea de a-si adaposti aproape toti locuitorii, Danemarca si Suedia aproximativ 80% din populatie, iar Germania a ... citeste toata stirea