Romania este prima in Uniunea Europeana intr-un top care nu ne face deloc cinste: cel al mamelor minore. Aproape 700 de fete mai mici de 15 ani din tara noastra au nascut in 2020. Din total, Brasovul avea 63, iar statisticile sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, de la un an la altul.In 2022, in judetul nostru, 355 de minore au devenit mame. Si anul acesta, pana in 15 octombrie, sunt 260 de adolescente care au nascut, potrivit datelor transmise catre Radio Romania Brasov de Serviciul Public ... citeste toata stirea