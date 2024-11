Doar azi si maine va mai puteti inscrie pentru Targul de Craciun

Mestesugariii si producatorii care vor sa participe la Targul de Craciun al Brasovului mai au timp pana in 6 noiembrie sa se inscrie la Serviciul Public Administrare Piete. Lista provizorie a participantilor va fi afisata in 12 noiembrie, putand fi facute si contestatii. Cei care vor fi acceptati vor trebui sa achite locul si garantia pana in 20 noiembrie, urmand sa le fie predata casuta din 27 noiembrie. "Vor exista in cadrul evenimentului sectoare destinate mestesugarilor, artizanilor, ... citește toată știrea