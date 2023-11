Sambata, 25 noiembrie, in jurul orei 22.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au fost sesizati de catre o femeie, care reclama faptul ca sotul acesteia, care se afla in stare de ebrietate, face scandal in domiciliu. "Ca urmare a sesizarii primite, politistii s-au deplasat la adresa indicata si au efectuat cercetari ce au condus la identificarea unui barbat, in varsta de 32 de ani, care si-ar fi amenintat sotia cu acte de violenta, ... citeste toata stirea