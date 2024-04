Document. Primarul PSD al Fagarasului decide cum se aplica legea in municipiu. ,,Nu sunt de acord cu masurile luate" scrie edilul pe procesele verbale de sanctionare a protejatilor lui care au incalcat legea

Curg procesele in instanta pe numele primarului PSD al Fagarasului. Cei care-l cheama la bara il acuza pe edil de abuz in serviciu. Mai pe intelesul tuturor, inseamna ca acest ins care este vremelnic in functia de primar se crede mai presus de lege, iar Fagarasul l-a transformat in feuda proprie. Sunt documente, pe care le invocam in acest articol, care demonstreaza faptul ca primarul PSD al Fagarasului calca in picioare atributiile functionarilor publici si ii obliga sa nu respecte legislatia. ... citește toată știrea