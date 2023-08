Cind vedeam sirul de carute ca intra in sat noi, copiii, dam alarma: ,,Vin tiganii cu satra!". Am amintirea satrei de tigani corturari care se stabilea undeva in mijlocul satului, la ,,Cruce", si raminea acolo vreo saptamina cel putin. Copii fiind ne gaseam locul de joaca in jurul carutelor lor si al focului aprins seara unde fierbeau de-ale gurii in ceaune. Intr-un fel ii priveam cu admiratie mai ales cind ne ofereau cite un obiect prelucrat de ei, dar si cu teama pentru ca erau galagiosi si ... citeste toata stirea