Documentarul "Arhitectii Naturii", proiectie speciala pe 5 martie, la Centrul Cultural Reduta

"Arhitectii Naturii", documentarul care povesteste despre revenirea castorilor si a zimbrilor in Muntii Fagaras, in proiectie speciala la Brasov.Distribuie daca iti place!"Arhitectii Naturii", documentarul care ilustreaza povestea revenirii castorilor si a zimbrilor in Muntii Fagaras, realizat de Fundatia Conservation, Carpathia, ajunge la Sibiu si Brasov, in cadrul unei serii de proiectii speciale.Filmul "Arhitectii Naturii" aduce in prim-plan eforturile sustinute ale organizatiei pentru ... citește toată știrea