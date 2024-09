Documente oficiale obtinute de The Insider confirma ca Alexei Navalnii a fost otravit in inchisoare

Documente oficiale obtinute de publicatia The Insider arata ca Alexei Navalnii, liderul opozitiei ruse, a fost otravit in penitenciar.Publicatia rusa de investigatie The Insider relateaza, duminica, 29 septembrie, ca a obtinut acces la sute de documente oficiale referitoare la moartea lui Alexei Navalnii in inchisoare, in colonia penala Lupul Polar, din luna februarie.Conform sursei citate, autoritatile ruse au eliminat intentionat referirile la simptome pe care politicianul le-a avut ... citește toată știrea