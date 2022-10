"Documente scolare vechi din Brasovul multicultural", in expozitie, azi, de Ziua Educatiei

Ziua Educatiei (sarbatorita astazi, in mare parte doar cu numele) nu trece total uitata la Brasov. Cel putin in acest an, caci astazi, cand scolile sunt... libere de activitati, iar elevii si profesorii stau acasa, Inspectoratul Scolar Judetean Brasov verniseaza expozitia intitulata "Documente scolare vechi din Brasovul multicultural". Aceasta cuprinde inscrisuri in limbile romana, maghiara si germana, specifice universului educational (registre si foi matricole, cataloage, manuale scolare, ... citeste toata stirea