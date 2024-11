Documentul care arata de ce are George Simion interdictie in Ucraina a fost facut public

A fost facut public documentul in care se precizeaza motivul pentru care George Simion, candidatul AUR la prezidentiale, are interdictie in Ucraina."In conformitate cu ordinul primului-ministru al Ucrainei, Denys Shmyhal, ca raspuns la scrisoarea primului-ministru al Romaniei, domnul Marcel Ciolacu, va informam ca Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis aplicarea unei masuri administrative restrictive sub forma interdictiei de calatorie in Ucraina impotriva deputatului Simion George. ... citește toată știrea