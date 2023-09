Doi baieti de 14 ani, din judetul Constanta, au ajuns la spital in stare grava dupa ce s-au urcat pe un tren si s-au electrocutat. Unul dintre ei are arsuri pe 80% din corp.Doi baieti s-au electrocutat, joi seara, in localitatea Murfatlar, judetul Constanta, dupa ce s-ar fi urcat pe un tren, scrie News.ro.Unul dintre ei a ajuns la spital inconstient si cu arsuri pe aproximativ 80% din suprafata corpului.Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitati sa ... citeste toata stirea