Doi ani intr-unul, pentru elevii foarte buni la invatatura

Elevii foarte buni la invatatura ar putea sa parcurga doi ani scolari intr-unul singur. Asta daca va fi aprobat proiectul de metodologie pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Potrivit documentului, parcurgerea a 2 ani de studii intr-un an scolar se poate realiza o singura data in fiecare dintre ciclurile de invatamant: primar, gimnazial si liceal.La ciclul primar, posibil din clasa a III-aClasele de inceput de ciclu de invatamant se exclud din programul de parcurgere a ... citește toată știrea