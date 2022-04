Doi beti, doi fara permis, unul in arest

Un conducator auto din Republica Moldova, in varsta de 34 de ani, a fost oprit de politistii brasoveni, sambata, 9 aprilie, in jurul orelor 07.40, pe strada Zizinului, din Brasov. Politistii l-au verificat pe sofer daca a consumat bauturi alcoolice si au gasit o alcoolemie destul de mare: "Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,57 mg/l alcool pur", se arata in raportul de weekend al IPJ.Tot pentru alcool ... citeste toata stirea