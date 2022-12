Doi bucuresteni, consumatori de cocaina, au fost prinsi de politisti in Rasnov

Ieri, 27 decembrie, in jurul orei 11,40, politistii rutieri din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au depistat in trafic un tanar, in varsta de 24 ani din municipiul Bucuresti, care conducea un autoturism pe strada Valea Cetatii din Statiunea Rasnov, in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive.La testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv la cocaina. In consecinta, acesta a fost condus la o unitate ... citeste toata stirea