Doi copii, de 3 si 9 ani, grav raniti in Constanta, dupa ce au fost loviti de o masina condusa de un barbat beat

Accident grav in Constanta. Doi copii, de 3 ani si 9 ani, au fost izbiti de un autoturism condus de un sofer aflat sub influenta alcoolului. O victima este in coma.Doi copii, unul de trei ani si celalalt de noua ani, au fost grav raniti, luni dupa-amiaza, intr-o localitatea din judetul Constanta, dupa ce au fost loviti de o masina condusa de un barbat cu o alcoolemie de 0,84 mg/l.In urma impactului, o victima a suferit un traumatism cranian grav si este in coma.In accident au mai fost ... citește toată știrea