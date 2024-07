Doi din trei romani isi vor petrece concediul in tara

Aproximativ 66% dintre romani isi vor petrece concediul in Romania, iar unul din patru spun ca bugetul alocat anul acesta pentru vacanta variaza intre 1.000 si 3.000 lei, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro."Cand vine vorba despre bugetul alocat anul acesta pentru vacanta - aproximativ 10,5% dintre respondenti au mentionat ca vor aloca sub 1.000 lei, aproape 26% au raspuns intre 1.000 - 3. ... citește toată știrea