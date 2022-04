Doi fagaraseni prinsi la braconaj piscicol pe Olt. Au fost confiscate 150 kg de peste. S-a folosit o camera de termoviziune

Doi tineri au fost prinsi la braconaj piscicol, in noaptea de 1 spre 2 aprilie, pe raul Olt. Membrii Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi i-au prins in flagrant pe cei doi braconieri din Fagaras, pe raul Olt, si au confiscat peste 150 de kilograme de peste. La prinderea lor a contribuit si un echipaj de politie din cadrul Serviciului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol Sibiu. A fost o panda de mai multe ore, noaptea, in conditii deloc favorabile, cu vant, ploaie, ... citeste toata stirea